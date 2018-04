Sind Yvonne Pferrer (23) und Jeremy Grube (24) verheiratet? Die ehemaligen Köln 50667-Darsteller lernten sich am Set der Serie kennen und lieben. Mittlerweile sind die beiden seit über vier Jahren unzertrennlich. Momentan erkunden die Turteltauben gemeinsam Las Vegas – und genau dieses Reiseziel heizte bei ihren Fans die Spekulationen an: Haben sich Yve und Jerry heimlich das Jawort gegeben? Yvonne äußerte sich jetzt zu den Hochzeitsgerüchten!

Die Wüstenmetropole ist bei den heiratswilligen Urlaubern für seine spontanen Trauzeremonien bekannt – haben sich auch Yvonne und ihr Schatz für einen Gang zum Altar entschieden? "Viele von euch haben mich gefragt, ob Jerry und ich hier in Las Vegas heiraten oder geheiratet haben", erzählte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Yvonne machte dem Rätselraten ihrer Follower aber kein Ende – im Gegenteil! "Ich kann auf jeden Fall sagen, dass sich eine Sache verändert hat – und was es genau ist, das seht ihr in den nächsten Tagen", kündigte die 23-Jährige an.

Noch vor rund einem Jahr verriet Jeremy im Promiflash-Interview, dass das Thema Hochzeit bei ihm und seiner Freundin noch gar kein Thema sei. "Für mich ist Heiraten grundlegend auch nichts Wichtiges (...), man muss funktionieren zusammen. Wenn das entsteht, gar keine Frage – das ist schön. Aber das ist nicht geplant", erklärte der Musiker.

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer in Las Vegas

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer im April 2018

Instagram / jeremygrube Jeremy Grube und Yvonne Pferrer

