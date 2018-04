Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Popstar Justin Bieber (24) hatte ein dringendes Bedürfnis: Beim Bestellen in einem Fast-Food-Restaurant in Los Angeles musste der Musiker zuerst Wasser lassen. Da die Männertoilette bereits besetzt war, nahm der Sänger einfach das Damen-WC. Hinterher war der Kanadier so erleichtert, dass er sogar mit den sonst von ihm so gehassten Paparazzi Scherze machte. Auf die Natur zu hören, macht also einfach glücklich.



