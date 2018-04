Let's Dance schweißt sie zusammen! Vergangenen Dienstag schockte Jimi Blue Ochsenknecht (26) seine Fans mit seinem Show-Aus. Grund dafür: Der Sänger erlitt einen Ermüdungsbruch am rechten Fuß. Doch eine ausgeschiedene Kandidatin konnte dafür jubeln – Barbara Meier (31) rückte für den verletzten Sänger nach. Das Model postete nun ein witziges Throwback-Pic mit ihm und siehe da: Barbara und Jimi kennen sich schon ewig!

"Schau was ich gefunden haben. Wir beide vor fast genau 10 Jahren!", begann die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2007 ihren Post auf Instagram. Die 31-Jährige finde es extrem schade, dass die beiden nicht mehr zusammen am Tanzformat teilnehmen. "Ich wünsche Dir gute Besserung und freu mich so sehr, Dich heute Abend im Publikum zu sehen", schrieb die rothaarige Beauty weiter.

Im Studio zeigte sich, dass ihre Freundschaft nicht nur auf dem Papier besteht. Nach einem gelungenen Tango mit Sergiu Luca (35) eilte das Model direkt zu Jimi und drückte ihn. "Wir kennen uns so viele Jahre schon und er ist so ein lieber Mensch. Als ich ihn von da oben gesehen habe, habe ich gehofft, er ist stolz auf mich", sagte sie – und durfte sich ein Lob von dem Musiker abholen.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht mit gebrochenem Fuß

Florian Ebener/Getty Images Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht bei "Let's Dance"

Andreas Rentz/Getty Images Barbara Meier mit ihrem Tanzpartner Sergiu Luca

