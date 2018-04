Großes Wirrwarr um Bela Klentzes (29) großen Let's Dance-Abend! Bislang trainierte der smarte Schauspieler jede Woche intensiv und motiviert mit Profitänzerin Oana Nechiti (30), um die Zuschauer zu begeistern. Dieses Mal lief bei dem Tanz-Duo aber einiges anders als geplant: Oana verletzte sich noch in der Show und Bela musste ganz spontan mit einer neuen Tanzpartnerin an den Start gehen!

"Ich hätte gerne getanzt, aber es war eine Entscheidung der Produktion, nicht weiterzutanzen und mich zu schonen", meinte Oana über ihre Rückenprobleme und musste ihren Platz an Belas Seite schweren Herzens an ihre bereits ausgeschiedene Kollegin Marta Arndt (28) abgeben. Keine leichte Aufgabe für die Blondine. Immerhin musste sie die komplizierte Samba-Choreografie zu dem Song "Mas Que Nada" in kürzester Zeit lernen. Der Aufwand hat sich aber absolut gelohnt: Die Jury war von dem Spontan-Auftritt der beiden neuen Tanzpartner absolut begeistert und belohnte den Alles was zählt-Darsteller mit 19 Punkten.

Marta ist nicht zum ersten Mal für eine verletzte Profitänzerin eingesprungen. Schon 2017 tanzte die heute 28-Jährige mit Giovanni Zarrella (40), weil seine damalige Tanzpartnerin Christina Luft (28) ausfiel. Damals hatte sie allerdings noch satte drei Stunden, um die Performance einzustudieren – ganz im Gegenteil zu ihrem heutigen Hammerauftritt, für den sie nicht einmal eine halbe Stunde Zeit hatte!

