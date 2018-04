Es war die Baby-Überraschung! Im März ließ Hana Nitsche (32) völlig unerwartet die Bombe platzen: Sie erwartet ihr erstes Kind. Seitdem macht die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin auch kein Geheimnis mehr aus ihrem immer größer werdenden Bäuchlein – und hüllt ihre runde Körpermitte in wunderschöne Outftis. Jetzt teilte die werdende Mama ein intimes Nachwuchsdetail: Sie zeigte die Ultraschallbilder ihres ungeborenen Sprosses!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Hana die zwei Aufnahmen ihres Babys, die sie mit einer roten Blume verzierte. Das Besondere: Auf einem der Fotos ist das Gesicht ihres kleinen Wunders schon deutlich zu erkennen! Die stolze Mummy-to-be kann ihr Schwanger-Glück anscheinend selbst kaum fassen und versah ihren Post unter anderem mit den Hashtags #loveatfirstsight, #magicbaby und #proudmama. Lange muss das Model auch nicht mehr auf ihren Wonneproppen warten: Hana ist mittlerweile schon im sechsten Monat!

Im Promiflash-Interview verriet Hana vor Kurzem, ob sich ihre Fans nach der Geburt auf Baby-Schnappschüsse freuen können. Die 32-Jährige werde Fotos machen – ihr Kind solle dennoch normal aufwachsen. "Ich muss schauen, wie das Kind drauf ist, was es für eine Persönlichkeit hat. Wenn es so ein bisschen schüchterner ist, möchte ich es nicht über jeden roten Teppich zwingen und in die Kamera halten", erklärte sie.

Instagram / hananitsche Hana Nitsche zeigt Ultraschallbilder ihres Babys

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana Nitsche in der 22. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Promiflash Hana Nitsche mit Babybauch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de