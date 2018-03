Dürfen sich Hana Nitsches (32) Fans auf süße Babyfotos am laufenden Band freuen? Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin überraschte vor Kurzem mit ihren Nachwuchs-News: Das Model erwartet sein erstes Kind. Während Influencer-Kolleginnen wie Sarah Harrison (26) jeden Schritt der Minis für die Follower festhalten, ist auf Hanas Online-Auftritten bislang so gut wie nichts von ihrer Familie zu sehen. Wird sie diese Devise ändern, wenn ihr Baby auf der Welt ist?

Hana ist sich noch nicht ganz sicher, wie ihr Posting-Verhalten als Mutter aussehen wird. Es werde Bilder geben, verriet Hana im Promiflash-Interview, aber sie wolle ihr Kind auch normal aufwachsen lassen. "Ich muss schauen, wie das Kind drauf ist, was es für eine Persönlichkeit hat. Wenn es so ein bisschen schüchterner ist, möchte ich es nicht über jeden roten Teppich zwingen und in die Kamera halten", sagte sie auf der Colgate White Night in Hamburg. Fans müssen also noch abwarten, ob es von Hana so viele Einblicke in den Baby-Alltag geben wird wie bei Sarah und Dominic Harrison (26) mit ihrer Mia Rose.

Die 32-Jährige wolle es auch davon abhängig machen, was ihr Verlobter über die Angelegenheit denkt. Immerhin hält sich ihr Liebster Chris, mit dem sie seit über einem Jahr zusammen ist, raus aus den sozialen Medien – bislang zeigte ihn Hana nur einmal im Netz. "Familie sollte schon geschützt sein. Aber vielleicht können wir ja auch mal zusammen modeln, wenn das Kind selber Lust darauf hat, das wäre schon lustig", überlegte die gebürtige Tschechin.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison

Becher/WENN.com Hana Nitsche bei der Colgate White Night in Hamburg

Becher/WENN.com Hana Nitsche bei der Colgate White Night in Hamburg

