Er findet rührende Worte! Bei den Dreharbeiten zu "Two Much – Eine Blondine zuviel" hatten sich Antonio Banderas (57) und Melanie Griffith (60) 1995 kennengelernt und nur ein Jahr später geheiratet. Ihre Tochter Stella (21) kam vier Monate später auf die Welt. Wegen unüberbrückbarer Differenzen ließen sich die Schauspieler im Dezember 2015 scheiden. Doch die Hollywoodstars stehen sich auch nach der Trennung sehr nah: Antonio machte seiner Exfrau sogar eine Liebeserklärung!

Der 57-Jährige schwärmte von seiner früheren Gattin im People-Interview: "Obwohl wir geschieden sind, ist sie meine Familie und ich werde sie bis zu meinem Tod lieben. Wir sind in all den Jahren in Kontakt geblieben und haben es geschafft, die Trennung elegant durchzuziehen." Nicht nur die Freundschaft der beiden profitiert von dem guten und engen Verhältnis, sondern auch der Nachwuchs.

Aus früheren Beziehungen hat Melanie zwei Kinder, Shades of Grey-Star Dakota Johnson (28) und Alexander Bauer (32), über den die Öffentlichkeit wenig weiß. Antonio zog die beiden ebenfalls mit auf. Dakota, Alexander und Stella dürften sicher auch ein Grund dafür sein, dass sich der Spanier und die 53-Jährige so gut verstehen: "Unsere Kinder genießen das sehr und es ist sehr wichtig für uns. Unsere Kinder haben unsere oberste Priorität."

Bryan Bedder/Getty Images for National Geographic Antonio Banderas beim Tribeca Film Festival in New York City

Instagram / melanie_griffith57 Antonio Banderas mit seiner Tochter Stella

Charley Gallay / Getty Images Melanie Griffith und Dakota Johnson

