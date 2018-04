Victoria Swarovski (24) ist seit diesem Jahr die neue Moderatorin an der Seite von Daniel Hartwich (39) bei Let's Dance. Schon von Beginn an hatte die Kristallerbin einen schwierigen Stand in der Sendung – von diversen Versprechern bis hin zu Textaussetzern – Vici hatte ganz schön zu kämpfen. Vergangenen Freitag passierte ihr der nächste Fauxpas: Victoria verwechselte die beiden Moderatorinnen Frauke Ludowig (54) und Katja Burkard (53)!

Was für ein Fehler: Als die gebürtige Innsbruckerin einfach nur die anschließende "Exclusiv"-Sendung mit Frauke anmoderieren sollte, vertauschte sie die 54-Jährige mit einer anderen RTL-Kollegin: "Jetzt freuen wir uns auf Katja Burkhard!" Das Netz machte sich nach diesem Fettnäpfchen ordentlich über die Österreicherin lustig. "Sie hat Katja Burkhard, die Frau vom RTL-Chef, mit Frauke Ludowig verwechselt" oder "Da schreibt der Daniel ihr einfach Katja Burkhard auf die Moderationskarte - der Scherzkeks", lauteten nur zwei belustigte Kommentare auf Twitter.

Bereits bei ihrer allerersten Sendung kam die 24-Jährige bei den Zuschauern nicht sonderlich gut an. Neben ihrer deutlich spürbaren Nervosität vergaß die sonst so lockere und aufgeschlossene Vici des Öfteren die Telefonnummern der Tanzpaare und sorgte damit für einen regelrechten Shitstorm.

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski

Florian Ebener/Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Lukas Schulze / Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski in der 1. "Let's Dance"-Show

Wie findet ihr die Moderatorinnen-Verwechslung von Vici? Das hätte jedem passieren können! Richtig peinlich!



