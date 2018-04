Ungleiche Chancen bei Let's Dance? In der vergangenen Folge herrschte ordentlich Trubel: Weil Profitänzerin Oana Nechiti (30) sich kurz vor dem Auftritt mit Bela Klentze (29) verletzte, stand es zwischenzeitlich in den Sternen, ob und wie Bela überhaupt auf der Bühne stehen darf. Schließlich änderte die Showredaktion die Reihenfolge und stellte seine Performance ans Ende, weswegen Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39) spontan vorzeitig das Parkett rocken mussten. Christian verriet jetzt, dass er diese Entscheidung überhaupt nicht gerecht fand!

Unaufgewärmt und mental nicht darauf eingestellt: Für den Tänzer und die GZSZ-Darstellerin ging am Freitagabend alles ganz schön schnell. Ihre Dance-Performance ließ dann auch leider zu wünschen übrig – schlappe 13 Punkte gab es für das Paar. Im Promiflash-Interview bezog Christian nun Stellung – und sah die Schuld nicht nur bei seiner Tanzpartnerin: "Heute wurden wir einer fairen Chance beraubt, unser Können zu zeigen. Wir wurden innerhalb von drei Minuten auf die Bühne geschickt, ohne Aufwärmen", machte er seinem Ärger Luft.

Iris Mareike sei eh schon vor jedem Auftritt "turbonervös" – der überschnelle Startschuss habe dies dann nur noch mehr verstärkt. "Ich war so glücklich, dass wir das in der Generalprobe so gut hinbekommen haben, aber da hinten habe ich gedacht, dass sie gleich einen Herzinfarkt bekommt", so Christian weiter. Selbst er sei auf der Tanzfläche nicht hundertprozentig bei der Sache gewesen.

Instagram / christianpolanc Iris Mareike Steen und Christian Polanc

Andreas Rentz/Getty Images Christian Polanc und Iris Mareike Steen

Instagram / christianpolanc Christian Polanc und Iris Mareike Steen

