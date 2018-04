Viermal lag sie im Dezember flach, wegen Halsschmerzen musste sie sogar im Krankenhaus behandelt werden: Daniela Katzenbergers (31) Gesundheitszustand gibt immer wieder Grund zur Sorge. Doch woran könnte das liegen? Im Promiflash-Interview verrät die Kultblondine, was die Ärzte zur ihr gesagt haben: "Es könnte sein, dass es an ihrem Job liegt, weil Sie so ihren Mann stehen müssen. Sie müssen halt immer zäh sein und sich durchbeißen." Und das Gefährliche daran: Über die Jahre empfinde man den ganzen Stress als nicht mehr so schlimm. Tatsächlich habe sich die 31-Jährige an das hohe Arbeitspensum und an das viele Reisen gewöhnt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de