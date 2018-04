Der Let's Dance-Ausfall scheint sich zum Glücksfall zu entwickeln! Vor Beginn der diesjährigen Staffel stand Daniela Katzenberger (31) hoch im Kurs, als Kandidatin das Tanzbein zu schwingen. Ein Sportverbot vom Arzt zwang die Kultblondine aber zur Absage. Doch in den vergangenen Wochen hatte Dani ohnehin genug um die Ohren: Töchterchen Sophia Cordalis (2) stach Papa Lucas (50) aus Versehen so feste ins Auge, dass er ins Krankenhaus musste. Und auch Dani lag dann noch im gleichen Zeitraum mit einer Halsentzündung flach. Im Promiflash-Interview gab sie offen zu: "In so einem Moment war ich eigentlich ganz froh, dass ich nicht bei 'Let’s Dance' bin!"



