In den letzten Tagen steigt die Sorge um Kanye West (40) immer weiter. Der Rapper machte zuletzt mit skurrilen Tweets und Aussagen auf sich aufmerksam, die sogar seine Frau Kim Kardashian (37) beunruhigen sollen. Aktuell arbeitet der exzentrische Musiker an seinem zehnten Studioalbum. Ist das für Kanye so aufwühlend, dass die Nerven möglicherweise mit ihm durchgehen? Jetzt teilte er mit seinen Fans das Cover der zukünftigen LP – und das ist wirklich bizarr.

Auf Twitter veröffentlichte der 40-Jährige einen Chatverlauf mit seinem Freund Wes. Darin ist zu sehen, wie Kanye das Foto eines Mannes postet und dazu schreibt: "Das ist mein Albumcover." Bei dem Abgebildeten handelt es sich um den Schönheitschirurgen Dr. Jan Adams. Er operierte Kanyes Mutter Donda West, die im November 2007 schließlich nur einen Tag nach dem Eingriff an Komplikationen starb. Doch warum soll ausgerechnet dieser Arzt dann auf seiner neuen CD prangen? Der Dreifachpapa möchte dem Mediziner so offenbar verzeihen. "Ich möchte vergeben und aufhören, zu hassen", schreibt er in einer Nachricht an seinen Kumpel.

Der befeuert den Bühnenstar in seinem Vorhaben und schlägt auch gleich einen passenden Albumtitel vor: "Love Everyone" (zu Deutsch: Liebe jeden)! Ob es der umstrittene Arzt tatsächlich auf Kanyes Album schafft, wird sich wohl in den kommenden Wochen zeigen. Was haltet ihr von der Idee? Stimmt ab!

Splash News Dr. Jan Adams, der Schönheitschirurg von Kanye Wests Mutter Donda

Anzeige

Brad Barket / Getty Images Kanye West mit seiner Mutter Donda

Anzeige

Ron Asadorian / Splash News Kanye West in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de