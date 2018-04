Seit vergangenem Herbst ist bekannt, dass die Erfolgsserie Pretty Little Liars einen Ableger bekommen wird. Die "Lügnerinnen" Sasha Pieterse (22) und Janel Parrish (29) bestätigten bereits, dass sie Hauptrollen in der neuen Mystery-Serie "Pretty Little Liars – The Perfectionists" übernehmen werden. Andere Stars der Serie schienen bislang nicht im Gespräch für Auftritte in der neuen TV-Sendung zu sein. Doch Schauspielerin Sofia Carson, die zum neuen Spin-off-Cast gehört, machte nun Hoffnung auf weitere Urcast-Mitglieder.

Troian Bellisario (32) und Lucy Hale (28) gehörten zu den beliebtesten Charakteren bei PLL und waren bereits seit der ersten Folge dabei. Sofia machte jetzt Andeutungen, dass die beiden auch beim Spin-off dabei sein könnten: "Ich habe von Troian gehört und ich habe Lucys Namen auch gehört, also werden sie hoffentlich beteiligt sein", verriet die brünette Beauty im Interview mit dem US-Onlinemagazin Entertainment Tonight. Lucy deutete auch in der Vergangenheit an, gerne wieder in die Rolle der jungen Schriftstellerin Aria Montgomery schlüpfen zu wollen. Trotzdem betonte Sofia, dass sich die Zuschauer nicht auf zu viele Parallelen der beiden Serien freuen sollten, denn es werde beim Ableger hauptsächlich um neue Charakter gehen.

Bislang wurden nur ein paar Details über die neue Serie bekannt, doch Sofia plauderte ein bisschen aus dem Nähkästchen und machte die Fans neugierig auf das Spin-off: "Es entsteht das Gefühl, ständig beobachtet zu werden, wie bei PLL." Eins bleibt übrigens unverändert: Auch bei der neuen TV-Produktion hat wieder PLL-Produzentin Marlene King (55) die Zügel in der Hand.

