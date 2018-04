Sie gehören zur wohl berühmtesten Girls-Clique weltweit. Hailey Baldwin (21), Tochter von Hollywood-Größe Stephen Baldwin (51), und Supermodel Bella Hadid (21) hängen am liebsten mit ihren BFFs Kendall Jenner (22), Kylie Jenner (20) und Gigi Hadid (23) ab. Welches Mädchen würde da nicht gern mal Mäuschen spielen. Einen kleinen Einblick lieferten Hailey und Bella jetzt ganz ungewollt während eines Boottrips in Miami. Paparazzi erwischten sie im Kuschelmodus.

Kurz bevor die beiden US-Beautys ihren Tag auf einem Speedboat starteten, entspannten sie noch etwas am Pool. Die Aufnahmen der neugierigen Fotografen zeigen: Die Mädels sind sehr vertraut miteinander. Bella rekelt sich im Bikini auf einer Sonnenliege – auf ihr sitzt Hailey. Es wird rumgealbert und gekuschelt. Und so geht es auch an Bord weiter: Die Blondine versteckt sich mithilfe eines Badetuchs vor den Paparazzi. La Hadid lässt sich von den Schnappschussjägern hingegen nicht ärgern. Sie wirft lachend ihre Arme um ihre gute Freundin.

Ein wirklich gelungener Mädels-Single-Tag. In Sachen Liebe sieht es nämlich sowohl bei Bella als auch bei Hailey eher mau aus. Die Schwester von Gigi trennte sich im November 2016 von ihrem Liebsten, Sänger The Weeknd (28). Und auch Hailey ließ sich beziehungstechnisch zuletzt vor zwei Jahren in die Karten gucken. Sie flirtete einige Monate mit Justin Bieber (24).

AM/Splash News Bella Hadid und Hailey Baldwin in Miami

AM/Splash News Bella Hadid und Hailey Baldwin auf einem Boot in Miami

Monica Schipper/Getty Images Hailey Baldwin und Bella Hadid

