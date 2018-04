"Du bist der geilste Ort der Welt, bist unser Leben und alles was zählt, hier an der Playa sind wir nie allein – Mallorca, da bin ich daheim!" So lautet der Refrain aus einem von Mia Julias (31) Dauerbrennern. Und dass diese Liedzeilen auch ihr eigenes Leben widerspiegeln, zeigt sie jetzt wieder täglich ihren Fans. Mit dem Bierkönig-Opening wurde offiziell die neue Saison am Ballermann eingeläutet – für die einen ein Partymarathon, für Mia harte Arbeit und Schlafmangel ohne Ende!

Mindestens sechs Auftritte hat Mia Julia pro Woche, vier davon auf Mallorca. Freitags und samstags steht sie in Deutschland oder Österreich auf der Bühne, am Sonntag geht's wieder zurück auf die spanischen Insel. Im Promiflash-Interview erklärt sie, wie hart das manchmal sein kann: "Es ist schon anstrengend. Das wollen die Leute auch nur sehen, gute Laune auf der Bühne, Party. Das ist halt einfach auch das, was ich rüberbringen möchte." Bei ihren Auftritten gibt die Blondine Vollgas – und das, obwohl sie manchmal nur wenige Stunden oder gar nicht schläft. "Die Reiserei ist halt ätzend, dieses Aus-dem-Koffer-leben, das nervt manchmal. Ich will mich aber gar nicht beschweren."

An die mangelnde Bettruhe hat sich die Sängerin bereits gewöhnt: "Es ist in der Regel nicht so viel Schlaf. Wenn ich meine vier Stunden habe, dann ist das schon gut. Ich schlafe dann halt viel im Flieger oder im Auto." Eine ganze Saison zieht Mia das knallhart durch. Ihre Erklärung für ihre trotzdem ständig gute Laune: "Ich glaube, ich bin hyperaktiv."

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia, Schlagersängerin

Anzeige

Sean Gallup/Getty Images Mia Julia bei einem Auftritt in Palma de Mallorca

Anzeige

Borgmeier Public Relations Mia Julia im Tonstudio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de