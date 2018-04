Sie musste am vergangenen Donnerstag ihre Koffer bei Germany's next Topmodel packen: Für Trixi Giese (18) hatte Heidi Klum (44) kein Foto mehr! Doch der Abschied von ihrem Schützling fiel selbst der erfahrenen Chefjurorin nicht leicht. Das hat die Wahlpariserin jetzt in einem Facebook-Video verraten: "Was ich sehr schön fand, ist, dass Heidi auch ein bisschen Tränen in den Augen hatte, was mich sehr berührt hat." Ihre Zeit bei GNTM wird Trixi auf jeden Fall in guter Erinnerung behalten.



