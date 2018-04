Nachdem Kendra Wilkinson (32) und Hank Baskett (35) Anfang April ihre Scheidung offiziell bekannt gegeben haben, ließ das ehemalige Playboy-Bunny in einem Instagram-Clip ihren Gefühlen über das Ehe-Aus freien Lauf. Doch damit scheint jetzt Schluss zu sein: Die zweifache Mama läutete den Neuanfang gebührend – wie es bei Frauen so üblich ist – beim Friseur ein und ließ ordentlich Haare. Kendra verzaubert nun die Männerwelt mit einer neuen Frisur!

Mit ihrer langen, blonden Wallemähne wurde das einstige Playboy-Girl an der Seite von Hugh Hefner (✝91) berühmt – doch damit ist endgültig Schluss. Vor ein paar Tagen präsentierte die Kalifornierin einen komplett neuen Look: So trennte sich das Realitysternchen von einigen Zentimetern ihrer Haarpracht, wechselte die Haarfarbe und überzeugte nun mit einem braunen Longbob ihre Fans.

Ihre Followerschaft ist bei dem Anblick des neuen Haarschnittes nämlich komplett aus dem Häuschen. "Diese Haarfarbe steht dir so gut", "Du siehst großartig aus" oder "Wunderschön! Eine Veränderung ist nicht immer etwas Schlechtes", kommentierten drei überzeugte User auf ihrer Instagram-Seite. Was meint ihr? Mögt ihr Kendra mehr mit blonden oder braunen Haaren? Stimmt ab!

Isaac Brekken/Getty Images for WE tv Kendra Wilkinson

WENN.com Kendra Wilkinson

Instagram / kendra_wilkinson_baskett Kendra Wilkinson

Blond oder Braun: Welche Haarfarbe steht Kendra Wilkinson besser? Blonde Haare! Braune Haare! Abstimmen Ergebnis anzeigen



