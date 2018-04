Kaum ein deutscher Soap-Star verkündete so oft sein Serien-Aus und feierte danach so oft wieder ein Comeback, wie Francisco Medina (41). Der Schauspieler mimt seit 2007 mit (vielen) Unterbrechungen den Maximilian von Altenburg in der RTL-Serie Alles was zählt. Aktuell hat er dort eine Affäre mit Michelle (Franziska Benz, 29) – doch die endet nun. Genauso wie Franciscos vierte Spielzeit – er verlässt die beliebte Soap nun wieder!

Wie RTL jetzt verkündet, wird Medinas Rolle Maximilian bereits am Montag die Serie überraschend und "Hals über Kopf" verlassen. Wie und warum genau er geht, wird dabei noch nicht verraten. Der Schauspieler richtet aber schon vor seinem Abschied in einem RTL-Statement einige Worte an seine zahlreichen Fans: "Ich wollte mich noch mal total bedanken für die Zeit hier bei 'Alles was zählt'. Dafür, dass ihr alle eingeschaltet habt. [...] Ich spiele sehr gerne für euch. Das war eine tolle Story und ich freue mich darauf, wiederzukommen." Scheint also, als sei auch dieser Abschied von Maximilian von Altenburg nur von gewisser Dauer. Offenbar plant der Schauspieler schon jetzt sein nächstes Comeback. Es wäre das Fünfte für ihn.

"Schaltet trotzdem weiter ein, in der Zeit, in der ich nicht da bin. Ich freue mich sehr, bleibt gesund und munter", gibt er seinen Anhängern noch mit auf den Weg. Und wer weiß: Vielleicht sehen ihn die Zuschauer ja schon früher wieder, als sie denken. Denn die Geschichte um Maximilian von Altenburg scheint wohl nie auserzählt zu sein...

MG RTL D / Willi Weber Francisco Medina und Franziska Benz bei "Alles was zählt"

RTL / Kai Schulz Simone (Tatjana Clasing) tanzt mit Maximilian (Francisco Medina)

RTL / Kai Schulz Tatjana Clasing, Silvan-Pierre Leirich und Francisco Medina bei "Alles was zählt"

