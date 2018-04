Neues Liebesdrama bei GZSZ? Seitdem Jasmin Flemming (Janina Uhse, 28) den Kiez verlassen hat, um in New York als Modedesignerin durchzustarten, hat sich Anni Brehme auf keine Frau mehr eingelassen. Monatelang genießt sie ihr Singleleben – hat unter anderem eine Affäre mit Chris Mutter Rosa. Doch jetzt scheint sie wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben und die gelten ausgerechnet der Mutter ihrer Exfreundin Katrin Flemming. Doch was sagt eigentlich Darstellerin Linda Marlen Runge (32) zu der Verliebtheit ihrer Serienfigur?

Mit dieser Konstellation hätte wohl niemand gerechnet. Katrin und Anni könnten nicht unterschiedlicher sein, aber offenbar ziehen sich Gegensätze an und die Serie hat schon mehrfach bewiesen, dass es für ihre Story keine Tabus gibt. "Für Gefühle kann man nichts. Moralisch verwerflich würde ich es nicht nennen, aber die optimale Voraussetzung weiterhin für eine ausgeglichene Freundschaft zwischen Anni und Jasmin oder für eine harmonische Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Jasmin und Katrin Flemming ist es sicher nicht. Aber wir befinden uns hier in einer täglichen Serie. Was wär GZSZ ohne eine ordentliche Portion Drama", erklärt Linda Marlen im RTL-Interview.

Ob sich aus der selbstbewussten Geschäftsfrau und dem frechen Punk tatsächlich etwas entwickelt, werden die nächsten Wochen zeigen. Auf jeden Fall hat Katrin-Darstellerin Ulrike Frank (49) erst vor Kurzem bekannt gegeben, dass sie der Serie noch lange erhalten bleibt. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass die Immobilienfrau sich auf wirklich auf Anni einlässt? Stimmt ab!

MG RTL D / Rolf Baumgartner GZSZ-Charaktere Katrin Flemming und Anni Brehme

MG RTL D / Rolf Baumgartner Linda Marlen Runge und Ulrike Frank bei GZSZ

Andreas Rentz/Getty Images for IMG Ulrike Frank bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2015

