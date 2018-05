Tja, da müssen heute Abend sicherlich viele Frauen durch! Eigentlich ist Daniela Katzenberger (31) die Herrin über die Fernbedienung. Ob Der Bachelor, Let's Dance oder Schmachtfilme – in der Regel muss sich ihr Gatte Lucas Cordalis (50) den TV-Vorlieben seiner Liebsten beugen. Jetzt hat sich allerdings der Sänger mal durchgesetzt. Auf dem Programm: Champions League. Was Dani während des Spiels allerdings feststellen muss: Cristiano Ronaldo (33) ist mal so gar nicht ihr Typ!

Während Lucas gebannt vorm Fernseher hockt, hat die Katze nur Augen für einen: Ronaldo. Während der Star-Kicker bei zahlreichen Frauen für Schnappatmung sorgt, lässt das Äußere Dani hingegen komplett kalt. "Müsst ihr auch gucken, Mädels? Bin ich eigentlich die einzige Frau, die nicht auf Ronaldo steht?", wendet sie sich gewohnt humorvoll bei Instagram an ihre Follower. Dazu teilt die 31-Jährige ein Pic, auf dem Lucas das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München verfolgt.

Im Hause Katzenberger scheint der Sänger allerdings nicht der Einzige zu sein, der auf den Rasensport steht. Zur EM 2016 fieberte bereits schon die kleine Sophia (2) im passenden Look mit, als die deutsche Nationalmannschaft in Frankreich über die Plätze fegte.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger gucken Champions League

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger mit der kleinen Sophia

