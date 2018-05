Sie hat keine Chance mehr auf die Krone – von Neid will Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Trixi Giese (18) aber nichts wissen. Die sensible Blondine konnte sich in der vergangenen Folge des beliebten Castingformats nicht durchsetzen und musste sich ihren Konkurrentinnen nach einer ereignisreichen Woche geschlagen geben. Ihren Exit nimmt die Blondine mittlerweile aber gelassen und verrät jetzt sogar, welchen beiden Girls sie im Kampf um die Modelkrone besonders die Daumen drückt.

In einem Instagram-Livestream gab die 18-Jährige jetzt nicht nur zu, unendlich stolz auf sich und ihre Leistung zu sein, sondern lüftete auch gleich noch das Geheimnis um ihre beiden Show-Lieblinge: "Meine persönlichen Favoriten sind jetzt Klaudia und Toni." Letzterer scheint Trixi ganz besonders wohlgesonnen zu sein: "Toni liebe ich über alles, weil sie ein sehr fröhlicher und herzlicher Mensch ist. Sie hat einfach so eine tolle Aura. Man merkt sofort, wenn sie im Raum ist."

Mit ihrer Vorliebe für Klaudia (21) und Toni (18) ist die Pariserin übrigens nicht alleine: Auch Modelmama Heidi Klum (44) scheint in den beiden unterschiedlichen Girls mächtig Potenzial zu sehen. Bereits im Februar nahm sie die zwei kurzerhand mit zu der beliebten amfAR-Gala nach New York.

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / toni.topmodel.2018 Toni, GNTM-Kandidatin

Theo Wargo/Getty Images Oluwatoniloba Dreher-Adenuga, Heidi Klum, und Klaudia Giez in New York

