Ganz viel Geschwisterliebe! North West musste sich 2015 nach der Geburt von Brüderchen Saint (2) erst mal an den Gedanken gewöhnen, eine Große Schwester zu sein – hatte stark mit Eifersucht zu kämpfen. Ganz anders der mittlerweile Zweijährige. Seit der Geburt seiner kleinen Schwester Chicago im Januar dieses Jahres geht er in seiner neuen Rollen total auf. Dieses süße Foto beweist: Er ist völlig vernarrt in das dritte Kardashian-West-Baby!

Zu dem niedlichen Schnappschuss schrieb Papa Kanye (40) auf Twitter: "Wir haben Liebe." Saint hat davon tatsächlich ganz viel für Chicago. Es ist nicht das erste Mal, dass das Kleinkind mit Küsschen über seine kleine Schwester herfällt. Kim (37) müsse ihn ab und zu sogar ein bisschen bremsen.

Sie verriet bereits in einem Interview mit Talkmasterin Ellen (60) in ihrer The Ellen DeGeneres Show: "Er ist netter als North, das muss ich zugeben. Er liebt seine kleine Schwester. Er geht so süß mit ihr um. Ich muss immer nach ihm schauen – er küsst sie immer ab und er hat wirklich voluminöse Haare und er springt einfach zu ihr in ihre Krippe." Spätestens wenn Chicago dann ein bisschen älter ist, kann aber auch bestimmt die Große im Bunde etwas mehr mit ihrer kleinen Sis anfangen.

Instagram / kimkardashian Chicago und Saint West, die Kinder von Kim Kardashian und Kanye West

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Anzeige

Tara Ziemba / AFP / Getty Images Kim Kardashian bei einer Film-Gala in Los Angeles

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kim und Kanye solche Bilder teilen? Total süß! Nicht gut – das ist zu privat. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de