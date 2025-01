In Japan: Kanye West ist wieder vereint mit seinen Kindern

Endlich Zeit mit seinen Sprösslingen: Kanye West (47) wurde diese Woche in Tokio gesichtet – zusammen mit seinen drei jüngsten Kindern aus der Ehe mit Kim Kardashian (44). Der Rapper, der sich in den letzten Monaten viel mit seiner australischen Ehefrau Bianca Censori (30) auf Reisen befand, besuchte mit Saint (9), Chicago (7) und Psalm (5) einen 7-Eleven-Laden in Tokios belebtem Ginza-Viertel, wie Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Ganz in Schwarz gekleidet verließ Kanye den Laden nach zehn Minuten mit seinen Kids und großen Tüten voller Snacks. Bianca und seine Tochter North (11) waren bei dem Ausflug nicht dabei – ob sich seine Älteste mit ihren Geschwistern in Japan befindet, bleibt unklar.

Der kurze Familienmoment erinnert an Kanyes letzten öffentlichen Auftritt mit seinen Kindern: Im September performten sie gemeinsam beim "Vultures 2"-Event in Haikou, China. Seitdem führen der Musiker und Bianca ein Leben aus dem Koffer – mit Aufenthalten in Japan, China und auf den Malediven. Den Jahreswechsel verbrachte das Paar in Dubai, wo es nicht nur das neue Jahr begrüßte, sondern auch Biancas 30. Geburtstag am 5. Januar zusammen mit ihren Eltern feierte.

Während Kanye sein reiselustiges Leben genießt, zeigt sich seine Ex-Frau Kim in Los Angeles von einer anderen Seite. Verschiedenen Medienberichten zufolge mussten Kim und die vier Kinder ihr Anwesen in Hidden Hills verlassen, da das zerstörerische Kenneth-Feuer die Gegend bedrohte. Auf Instagram würdigte die The Kardashians-Bekanntheit die mutigen Einsätze der Feuerwehrkräfte, die unermüdlich gegen die Brände kämpfen und prangerte die niedrigen Löhne dieser Helfer an. Gleichzeitig appellierte sie an die Regierung, dringend für gerechtere Entlohnung zu sorgen.

Kanye West und Bianca Censori im Januar 2025

Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

