Kris Jenner feiert Chicagos Geburtstag mit einem süßen Post

Kris Jenner (69) hat mit rührenden Worten den siebten Geburtstag ihrer Enkelin Chicago West (7) gefeiert. Am Mittwoch teilte die Reality-TV-Ikone auf Instagram eine emotionale Hommage an die jüngste Tochter von Kim Kardashian (44) und Kanye West (47). "Happy Birthday, süße Chi Chi. Ich kann nicht glauben, dass du schon sieben Jahre alt bist", schrieb Kris und fügte hinzu, dass Chicago ein "strahlendes Licht" in ihrem Leben sei. "Ich bin so stolz auf das kluge, kreative und aufmerksame Mädchen, das du bist. Du bist die erstaunlichste Enkelin, Tochter, Schwester, Cousine und Freundin, und wir sind alle so gesegnet, dich zu haben", schwärmte sie weiter. Der Post enthielt zudem eine Serie von Familienfotos, die sie, Chicago und andere Angehörige zeigen.

Auch Kims Stimme durfte an diesem besonderen Tag nicht fehlen. Die Unternehmerin postete in ihrer Instagram-Story zwei Collagen mit Bildern von sich und ihrer Tochter. Die dazugehörige Botschaft lautete schlicht: "Happy Birthday Chi". Die Verbindung zwischen Kim und ihren Kindern steht immer im Mittelpunkt ihres Lebens. Neben Chicago ist Kim Mutter von North (11), Saint (9) und Psalm (5), die ebenfalls regelmäßig liebevolle Erwähnungen in ihren Posts finden. Die Kinder sind offenbar auch recht ambitioniert, wenn es um das Privatleben ihrer Mutter geht. Wie Kim kürzlich in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" verriet, versuchen ihre Sprösslinge sogar, Dates für sie zu arrangieren.

Kurz vor Weihnachten betonte Kris, wie sehr sie die Feiertage mit ihrer Familie genießen würde. In einem Gespräch mit People erzählte die Matriarchin des Kardashian-Jenner-Clans lachend, dass sie von ihren 13 Enkelkindern "überrannt" werde. "Ich muss einfach tief durchatmen und akzeptieren, dass ich in der Unterzahl bin", sagte sie. Trotz des chaotischen Trubels freute sie sich jedoch auf jeden gemeinsamen Moment und schätzte die wertvolle Familienzeit. Weihnachten stehe für Kris schon immer für Zusammenhalt und Liebe.

Instagram / krisjenner Chicago West, Tochter von Kim Kardashian

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian, Kris Jenner, Chicago West, North West und Saint West

