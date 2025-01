So süß gratuliert Kim Kardashian ihrer Tochter Chicago (7)

Am Mittwoch gab es im Hause Kardashian-West einen Grund zum Feiern: Kim Kardashians (44) Tochter Chicago West (7) hatte Geburtstag. Die jüngste Tochter der The Kardashians-Darstellerin wurde sieben Jahre alt, was ihre Mutter mit einem Beitrag auf Instagram zelebrierte. Die Unternehmerin teilte eine Fotoreihe aus Selfies, auf denen das Mama-Tochter-Gespann gemeinsam lustige Grimassen zieht. Den Post betitelte Kim mit den Worten: "Mein Zwillingsseelenmädchen Chi wird heute sieben Jahre alt! Du bist das süßeste, Hello-Kitty-liebende Mädchen voller Wunder, das deine Freunde und Familie so sehr liebt! Wir alle lieben dich so sehr! Alles Gute zum Geburtstag, meine Chi Chi!"

Die Fans der 44-Jährigen feierten die Kleine ebenfalls in den Kommentaren und staunten über die Ähnlichkeit zwischen dem Duo. "Chicago ist so ein hübsches Mädchen. Sie ist einfach Kims Zwilling. Alles Gute zum Geburtstag", wünscht eine Followerin in den Kommentaren. Eine weitere Nutzerin bemerkte ebenfalls, wie sehr Chicago ihrer Mutter gleicht und schreibt: "Sie hat Kims komplettes Gesicht!" In ihrer Social-Media-Story teilte die TV-Ikone außerdem zwei Collagen aus Fotos, die sie und das Geburtstagskind über die Jahre zeigen. Darunter sind Schnappschüsse, die Chicago als Kleinkind zeigen, bis hin zu aktuelleren Bildern, auf denen sie mit Kim aufgestylt posiert.

Ob die Skims-Gründerin den Ehrentag ihrer Tochter gebührend feiern konnte, ist noch unklar. Der Kardashian-Jenner-Clan ist nämlich ebenso wie Tausende weitere Kalifornier von den Bränden betroffen. Die Familie wohnt in nahe gelegenen Nachbarschaften und musste ihre Häuser laut Bild evakuieren, nachdem der Senator des Bundesstaates eine deutliche Warnung aussprach: "Wenn Sie bleiben, werden Sie sterben." Die Kardashians spendeten bereits Lebensmittel für die Ersthelfer und Kendall Jenner (29) sprach ihre Dankbarkeit gegenüber den Feuerwehrleuten aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Chicago, Januar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kendall Jenner, Kim, Kourtney und Khloé Kardashian mit Kylie und Kris Jenner

Anzeige Anzeige