So sieht ein megastolzer Dad aus! Seit dem 16. Dezember sind Enrique Iglesias' (42) Zwillinge Lucy und Nicholas auf der Welt. Klammheimlich gebar seine Liebste Anna Kournikova (36) die beiden Kids – die Fans des Paares ahnten zuvor von der Schwangerschaft nichts! Der Neu-Papa ist seitdem total in love mit seinen Lieblingen – und zeigt sich jetzt mit einem seiner Babys beim lässigen Abhängen!

Auf Instagram postet der "Do You Know"-Interpret aktuell ein zuckersüßes Foto mit einem seiner Spätzchen: Dabei hält der Hottie seinen Knirps ganz entspannt seitlich an seiner Hüfte – der Wonneproppen schmiegt sich glücklich lächelnd an seinen Papi. Enrique blickt dabei voller Liebe auf seinen Liebling herunter. "Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du meins bist", kommentiert der 42-Jährige den putzigen Schnappschuss.

Mit dem Zwillingspaar machten Enrique und Anna ihre Liebe perfekt. 2001 lernte der Schmusesänger das Tennis-Ass beim Musikvideodreh zu seiner Single "Escape" kennen und lieben. Trotz einiger Gewitterwolken in ihrer Beziehung gehen die Turteltauben nun schon fast seit 17 Jahren durch dick und dünn – sie können einfach nicht ohne einander!

enriqueiglesias/Instagram Enrique Iglesias mit seinen Zwillingen Nicholas und Lucy

Anzeige

Al Bello / Getty Images Enrique Iglesias und Anna Kournikova 2009 in Key Biscayne

Anzeige

WENN Enrique Iglesias und Anna Kournikova

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de