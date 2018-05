ER tanzte sich besonders in Daniela Katzenbergers (31) Herz! Eigentlich stand die Katze hoch im Kurs, selbst in diesem Jahr das Tanzbein bei Let's Dance zu schwingen. Weil ein Sportverbot Dani aber einen Strich durch die Rechnung machte, blieb ihr nun nichts anderes übrig, als das Geschehen vor dem Fernseher zu verfolgen. Und da drückt sie vor allem Ingolf Lück (60) ganz fest die Daumen, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet: "Und da bereue ich doppelt so arg, dass ich diese Staffel nicht dabei bin. Ich hätte den wirklich gerne kennengelernt! Der ist super!"



