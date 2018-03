Sie steigert die Vorfreude bei den Katzen-Fans! Vor wenigen Wochen müssen die Bewunderer von Daniela Katzenberger (31) eine Schlappe ertragen: Entgegen aller Gerüchte nimmt die Kultblondine in diesem Jahr nicht an Let's Dance teil. Nach der Kritik, Dani habe aus Angst vor der Jury abgesagt, wehrte sich das TV-Gesicht jetzt im Promiflash-Interview: "Ich war halt seit Mitte Dezember viermal in Folge krank, viele sagen ja 'Ausreden und so'. Ich hab keinen Schiss, mich dem zu stellen!" Die 31-Jährige legte noch nach – und weckte die Hoffnung: "Wenn alles gut geht und RTL noch Bock hat, wäre ich gerne nächstes Jahr dabei!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de