Sie erlebt gerade viele Dinge zum ersten Mal. Schließlich ging für Khloe Kardashian (33) vor wenigen Wochen ein lang ersehnter Traum in Erfüllung: Der Reality-TV-Star brachte seine erste Tochter zur Welt. Seitdem ist die kleine True Thompson das Ein und Alles der Blondine. Am kommenden Wochenende macht der Keeping up with the Kardashians-Star ihren ersten Muttertag mit und platzt beinahe vor Glück.

Wie die 33-Jährige jetzt in ihrer App Khloé verriet, sei es einfach ein unglaubliches Gefühl, bei diesem Feiertag beteiligt zu sein: "Dieser Muttertag wird der tollste überhaupt! Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich eine Mama bin – das fühlt sich nach einer Riesenehre an", schwärmte Khloe. Jetzt sehe das Jenner-Kardashian-Clanmitglied es noch mehr als ihre Pflicht an, all die starken Frauen in ihrer Familie an diesem Tag zu ehren.

Einer wurde in dem Post der Neu-Mama jedoch gar nicht erwähnt: Kindsvater Tristan Thompson (27). Der Basketballstar betrog die Jeans-Designerin während ihrer Schwangerschaft mehrfach – unter anderem in der Nacht vor ihrer Baby-Shower. Bleibt abzuwarten, was Khloe zum amerikanischen Vatertag am 18. Juni schreibt.

Instagram/khloekardashian Baby-Deko von Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Model

Photographer Group / Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson

