Ist Jimi Blue Ochsenknecht (26) jetzt ein bisschen zu wagemutig? Der Sohn von Natascha Ochsenknecht (53) trat dieses Jahr bei Let's Dance an, gehörte sogar zu den Favoriten der beliebten Tanzshow. Doch dann folgte das bittere Aus: Jimi brach sich in der fünften Show den Mittelfußknochen. Laut Diagnose eines Arztes darf der fast zwei Meter große Hottie in dieser Staffel nicht mehr antreten! Aber Moment mal, auf dem Instagram-Account seiner Schwester zeigt sich, dass es Jimi schon deutlich besser zu gehen scheint. Statt sich zu schonen, cruist der Schauspieler mit Cheyenne (18) im Auto durch die Gegend. Seine Fußschiene? Die liegt auf dem Rücksitz!



