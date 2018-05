Es ist ein wahrlich überraschendes Liebes-Aus: Lena Gercke (30) und Kilian Müller-Wohlfahrt sind kein Paar mehr. Nach zwei Jahren Beziehung haben die Moderatorin und der Sportarzt entschieden, getrennte Wege zu gehen. Für ihre Fans sah es bislang so aus, als habe Lena in Kilian den Mann fürs Leben gefunden: In Interviews sprach das Model sogar schon über Kinder und Hochzeitsplanung!

Noch im Oktober 2016 – zu dem Zeitpunkt war die Beziehung gerade einige Monate alt – hatte Lena über Nachwuchs geplaudert. "Das Thema Kinder rückt immer näher, je mehr Stabilität ich in meinem Leben habe und je älter ich werde", verriet sie der Zeitschrift Gala damals. Sie habe sich bewusst dafür entschieden, mehr Zeit in Deutschland zu verbringen und beruflich weniger im Ausland unterwegs zu sein. Somit schien sich anzudeuten, dass die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin und ihr Liebster eine Familie gründen wollen.

Sogar das Thema Hochzeit trieb Lena vor wenigen Monaten in einem Interview mit vip.de um. In dem Gespräch erzählte sie, dass sie sich eine Trauung im kleinsten Kreise wünsche, da dieser intime Moment nur dem Paar und der Familie gehören sollte. Umso mehr überrascht das Beziehungsaus zwischen dem Model und dem Mediziner. Lenas Management bestätigte inzwischen die Trennung.

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Kilian Müller-Wohlfahrt

Getty Images Lena Gercke und Kilian Müller-Wohlfahrt auf der Wiesn 2016

Brian Dowling/Getty Images Lena Gercke auf einer Maybelline-Show in Berlin

