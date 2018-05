Da würde sicher der eine oder andere Fan auch mal gerne drüber streicheln! Derzeit erwarten Eva Longoria (43) und ihr Ehemann José Antonio Bastón (50) ihr erstes gemeinsames Kind – und Evas imposanter Babykugel nach zu urteilen, könnte es jede Sekunde so weit sein. Die Premiere ihres neuen Films "Overboard" wollte die Schauspielerin sich trotzdem nicht entgehen lassen. Auf dem roten Teppich half Kollegin Anna Faris (41) ihr liebend gerne dabei, den Schwangerbauch so richtig witzig in Szene zu setzen.

In ihren bodenlangen Roben posierten die zwei Hollywood-Größen am Montag in Los Angeles für die Fotografen. Dabei legte Anna bei Eva nicht nur beherzt Hand an, sondern setzte beim Anblick ihres sichtlich runden Co-Stars auch einen ulkig verwunderten Gesichtsausdruck auf. Eva nahm es jedenfalls mit Humor – damit scheint dem Desperate Housewives-Star wohl bewusst zu sein, dass ihr die zusätzlichen Schwangerschaftspfunde einfach ausgezeichnet stehen.

15 Kilo soll die Texanerin in den vergangenen Monaten zugelegt haben und mittlerweile nicht einmal mehr ihre Füße zu Gesicht bekommen. Dabei gelingt es der werdenden Mum zweifelsohne perfekt, ihren wachsenden Bauch modisch zu verpacken – das stellte sie beispielsweise Mitte des Monats in Hollywood unter Beweis, als ihr ein Stern auf dem Walk of Fame verliehen wurde.

Gareth Cattermole/Getty Images for L'Oreal Paris José Antonio Bastón und Eva Longoria auf dem Filmfestival in Cannes

Anzeige

AdMedia / Splash News Eva Longoria und Anna Faris bei der Premiere von "Overboard"

Anzeige

Axelle / Bauer Griffin LLC / Splash News Eva Longoria in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de