Langsam aber sicher steht der Endspurt an! Vor vier Monaten verkündete Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Anna Maria Damm (22): Sie und ihr Freund Julian Gutjahr (21) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Zwar war die Schwangerschaft zugegebenermaßen ungeplant, dennoch freut das Paar sich mittlerweile wie verrückt auf seine kleine Tochter. Jetzt stehen die letzten sechs Wochen an – und in denen wird Anna wohl nicht allzu viel Schlaf kriegen.

Auf Instagram hält die Influencerin ihre weit über eine Million Follower stets auf dem Laufenden und gab nun erneut ein Bald-Mama-Update: "Nachts kriege ich kaum Schlaf, weil ich 1.000 Mal auf Toilette muss und alles einfach unbequem ist." 14 Kilo habe Anna im Laufe der vergangenen Monate schon zugenommen – und ihre imposante Babykugel bequem im Bett zu positionieren, dürfte eine ganz schöne Herausforderung sein.

Eine stetig wachsende Herausforderung, wie Anna selbst weiß: "Ich will mich lieber mal nicht beschweren, weil ich weiß, dass es bis zur Geburt wahrscheinlich nicht besser wird." Auch Ex-GZSZ-Star Sila Sahin (32), die derzeit ihr erstes gemeinsames Kind mit Ehemann Samuel Radlinger (25) erwartet, kennt das Problem. Ihr half schließlich klassische Musik gegen die Schlaflosigkeit – wobei die wohl kaum etwas gegen Annas Harndrang ausrichten dürfte.

