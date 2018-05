Lena Meyer-Landrut (26) meldet sich aus dem Tonstudio! Vor drei Jahren hatte die Sängerin ihr bis dato letztes Album veröffentlicht und arbeitete seitdem fleißig an einem "Crystal Sky"-Nachfolger. Im November gab es aber traurige Nachrichten für ihre Fans: Lena befand sich in einer kreativen Krise und ein Release-Datum wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Doch die 26-Jährige liegt nicht auf der faulen Haut, sondern schreibt Texte und Melodien für ihre fünfte Platte – einen ersten Vorgeschmack teilt sie jetzt in ihrer Instagram-Story.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de