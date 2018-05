Am vergangenen Donnerstag zerplatzte Trixi Gieses (18) Traum vom Germany's next Topmodel-Sieg. In der zwölften Folge hatte Modelmama Heidi Klum (44) kein Foto für die blonde Beauty. Doch Missgunst oder Groll hegt das Nachwuchsmodel nicht gegen die Show oder ihre früheren Konkurrentinnen – ganz im Gegenteil. Trixi fiebert immer noch mit den anderen Kandidatinnen mit und hat eine klare Favoritin!

Im Promiflash-Interview verrät die Pariserin jetzt, dass sie in jeder ehemaligen Konkurrentin eine potenzielle Gewinnerin der Castingshow sieht. Die größten Chancen, Germany's next Topmodel 2018 zu werden, hat laut der 18-Jährigen aber ein Laufsteg-Girl: die Stuttgarterin Toni (18)! "Ich finde, Toni ist ein sehr herzlicher Mensch, sie ist immer hilfsbereit. Wenn Toni einen Raum betritt, merkt man wirklich, dass sie eine große Aura hat", erzählt Trixi über ihre ehemalige Kontrahentin aus dem Team von Michael Michalsky (51).

Noch immer fühlt sich Trixi der Sendung sehr verbunden – sogar so sehr, dass das Nachwuchsmodel auch bei der TV-Ausstrahlung seiner Exit-Folge weinen musste. "Ich musste wirklich noch mal mit den Tränen kämpfen", verriet die Catwalk-Schönheit auf Social Media ihren Fans.

Instagram / toni.topmodel.2018 Toni, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2018

Instagram / toni.topmodel.2018 Toni, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / trixi.topmodel.2018 Trixi in Los Angeles

