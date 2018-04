Vergangenen Donnerstag musste Trixi Giese (18) überraschenderweise Germany's next Topmodel verlassen. Groll gegen die Castingshow hegte das angehende Model nach dem Exit aber nicht – im Gegenteil, die Blondine schaute sich das Show-Aus im TV an und verdrückte bei einigen emotionalen Szenen sogar ein Tränchen. Doch da war sie nicht die Einzige: Wie Trixi nun verriet, hatte selbst Modelmama Heidi Klum (44) bei ihrem Abschied feuchte Augen!

Der Entscheidungsabend verlief für die 18-Jährige schon von Beginn an anders als geplant. Wie sie in ihrem Facebook-Live-Video erzählte, durfte sie als einzige nicht mit ihrem angereisten Familienmitglied zur Entscheidung. "Ich habe gleich gemerkt, dass Heidi die ganze Zeit nur mit mir geredet hat und nicht noch zusätzlich mit Sarah und Sally", erzählte die blonde Beauty ihren Followern. In diesem Moment sei ihr schon klar gewesen, dass es für sie nicht gereicht habe. "Für mich war schön, dass auch Heidi Tränen in den Augen hatte. Das hat mich sehr berührt", fuhr Trixi fort.

Aber auch GNTM-Mitstreiterin Jennifer (23) war sehr traurig über das Aus ihrer Freundin. Via Instagram teilte sie liebe Worte an das ausgeschiedene Laufsteg-Girl: "Du bist ein großartiges Mädchen und Model! Du hast dich so sehr entwickelt! Mein süßes Chaoskind in Unordnung ist zu einer reifen, sexy Frau geworden."

Emma McIntyre/Getty Images for Lorraine Schwartz Heidi Klum, GNTM-Jurorin

Anzeige

Instagram / trixi.topmodel.2018 Trixi in Los Angeles

Anzeige

Instagram / trixi.topmodel.2018 Trixi und Jennifer in Los Angeles

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Heidi bei Trixis Exit weinen würde? Nein, niemals! Ja, irgendwie schon! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de