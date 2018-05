Woran ist ihre Liebe zerbrochen? Eigentlich galten Lena Gercke (30) und Kilian Müller-Wohlfahrt (37) als absolutes Traumpaar. Doch die Betonung liegt auf "eigentlich", denn das Model und der Sportmediziner gehen seit dem gestrigen Mittwoch offiziell getrennte Wege. Doch woran ist ihre knapp zweieinhalbjährige Beziehung gescheitert? Einen neuen Partner an der Seite der The Voice of Germany-Moderatorin soll es keinen geben. Allerdings sei Lenas Karriereplan (mit)schuld am Ende ihre Liebe.

"Für Lena steht die Karriere an erster Stelle", sagt ein Vertrauter gegenüber Bunte. "Sie arbeitet sehr viel und sehr hart. Sie reist ständig und macht keine halben Sachen." Wenn der Germany's next Topmodel-Siegerin von 2006 etwas wichtig sei, dann hänge sie sich zu 100 Prozent rein. Hobbys und Freizeit würden da auf der Strecke bleiben! Außerdem will der Insider wissen, dass die ambitionierte Lena sich dauerhaft und erfolgreich in der Glamour-Welt etablieren möchte. Die schöne Blondine wolle eine eigene Marke à la Model-Mama Heidi Klum (44) werden. Ob dieser Wunsch am Ende tatsächlich die Liebe zu Kilian auf dem Gewissen hat?

Eine gute Freundin betonte im Gespräch mit Bild, dass das Beziehungsende keine Überraschung sei. Grund: Die zwei hätten doch nicht so gut zusammengepasst, wie viele vermuteten haben. Es habe schon einige Zeit zwischen Lena und Kilian gekriselt: "Die Trennung deutete sich an. Mir tut es sehr leid für die beiden."

Getty Images Lena Gercke und Kilian Müller-Wohlfahrt auf der Wiesn 2016

Mathis Wienand / Getty Images; FameFlynet/WENN.com Heidi Klum und Lena Gercke

Michael Loccisano/Getty Images Lena Gercke bei der "Desigual Fashion Show"

