Germany's next Topmodel befindet sich momentan in der heißen Phase! Nur noch acht Kandidatinnen kämpfen um den Titel. Während Thomas Hayo in seinem Team Schwarz nur noch zwei Girls am Start hat, ist Michael Michalsky (51) noch mit sechs Nachwuchsmodels dabei. Ist der Designer vielleicht einfach beliebter? Promiflash hakt während der Colgate White Night bei zwei ehemaligen Kandidatinnen nach – und zumindest für Fata Hasanović (23) ist klar, für welchen Coach ihr Herz schlägt: "Ich habe Thomas echt so ins Herz geschlossen. Ich finde, das ist ein ganz toller Mann. Also er ist wirklich dahinter, auch nach der Sendung, die Mädels zu unterstützen."



