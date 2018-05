Diese Geschichte sorgt momentan weltweit für einen absoluten Hype. Nachdem Ringo (Timothy Boldt, 27) und Easy (Lars Steinhöfel, 32) bei Unter uns nach einigen Anlaufschwierigkeiten zueinandergefunden haben, werden sie nicht nur in Deutschland als das absolute Soap-Traumpaar gefeiert. Doch nicht nur die Fans sind hin und weg, auch die Schauspieler selbst sind begeistert von der Story. Was sie sich für ihre Rollen wünschen, verrieten Lars und Timothy jetzt höchstpersönlich.

In einem Instagram-Livestream stand das sympathische Duo jetzt Rede und Antwort. "Ich würde mir wünschen, dass das noch lange geht und dass man so eine richtig schöne Beziehung sieht, mit Höhen und Tiefen, die vielleicht in Hochzeit endet und Adoption", schwärmte Lars über seine Serien-Liebe. Ob es allerdings wirklich so weit kommen wird? Ringo ist schließlich bekannt dafür, oft Mist zu bauen. "Ich würde mir wünschen, dass Easy und die ganzen Leute aus der Dach-WG den Ringo zwingen, ihm so eine richtig schöne Liebeserklärung zu machen in aller Öffentlichkeit. Das sollte so richtig romantisch sein und süß", lachte Timothy. Diese Idee gefällt auch Kumpel und Spaßvogel Lars: "Ich weiß nicht, ob der Easy das so gut findet. [...] Nein, das wäre schon süß!”

Sollte diese Liebe jemals in die Brüche gehen, wären zahlreiche Fans wohl sicherlich bitter enttäuscht. Unter dem Hashtag #Ringsy werden die zwei aktuell sogar aus Russland, Südamerika und den USA supportet.

MG RTL D Lars Steinhöfel und Timothy Boldt bei "Unter uns"

MG RTL D / Stefan Behrens Lars Steinhöfel und Timothy Boldt bei "Unter uns"

MG RTL D "Unter uns"-Darsteller Timothy Boldt und Lars Steinhöfel als Ringo und Easy

