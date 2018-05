Macht ihr die Trennung zu schaffen? Am Mittwoch wurde bekannt, dass eines von Deutschlands Top-Traumpaaren fortan getrennte Wege geht: Model Lena Gercke (30) und Sportarzt Kilian Müller-Wohlfahrt (37) sind nicht mehr zusammen. Dies bestätigte auch Lenas Managerin. Dagegen äußerten sich bisher weder der Mediziner noch die GNTM-Gewinnerin von 2006 zu ihrem Liebesaus. Dieses Bild könnte jetzt aber mehr als tausend Worte sprechen!

Mit ihrem ersten Selfie seit Bekanntgabe der Trennung meldete sich die Laufsteg-Schönheit nun auf ihrer Instagram-Story zurück. Auf dem schwarz-weiße Schnappschuss wirkt die lässig gekleidete Beauty weniger lebhaft als sonst: Von ihrem bekannten Lächeln ist auf dem Pic nichts zu sehen und ihre strahlenden Augen hat Lena unter einem Sonnenbrillen-Emoticon verborgen. Die Bildunterschrift verrät, warum: "Absolut keinen Schlaf bekommen, aber hey", hat das Model darunter geschrieben. Hält sie etwa die Trennung von Kilian vom Schlafen ab?

Eine weitere Erklärung für Lenas unfreiwilliges Nachteulen-Dasein wäre allerdings auch ihr vollgepackter Terminkalender. Immerhin kündigte die TV-Moderatorin in derselben Story ihren Auftritt bei den About You Awards in München an. Von Insidern war in der Vergangenheit schon oft zu hören, dass bei Lena die Karriere stets an erster Stelle steht.

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Kilian Müller-Wohlfahrt

Instagram / lenagercke Lena Gercke in Berlin

Instagram / lenagercke Lena Gercke, deutsches Model

