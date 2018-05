Am morgigen Freitag flimmert bereits die siebte Live-Sendung von Let's Dance über die deutschen Mattscheiben! Vergangene Woche musste sich Moderatorin Charlotte Würdig (39) von dem Traum, "Dancing Star" 2018 zu werden, verabschieden. Nun haben noch acht Promis die Chance auf den Titel – und die bevorstehende Show die Stars und Sternchen verlangt ihnen einiges ab: Neben den Einzeldarbietungen zum Motto "Bekannte TV-Melodien" stehen ihnen dieses Mal auch zwei Teamtänze bevor.

Alle Tänze im Überblick:

Barbara Meier und Sergiu Luca: Langsamer Walzer zu "My Love" von Sia zu Twiglight

Roman Lochmann und Katja Kalgunia: Tango zu "La Cumparsita" von Carlos Gardel aus "Manche mögen's heiß"

Judith Williams und Erich Klann: Paso Doble zu "Habanera" von Georges Bizet aus "Carmen"

Bela Klentze und Oana Nechiti: Paso Doble zu Heavy Cross" von Gossip aus der Dior-Werbung

Julia Dietze und Massimo Sinató: Jive zu "Do You Love Me" von The Contours aus "Dirty Dancing"

Thomas Hermanns und Regina Luca: Contemporary zu "The Winner Takes It All" von ABBA aus "Mamma Mia"

Ingolf Lück und Ekaterina Leonova: Salsa zu "Cuban Pete" von Jim Carrey aus "Die Maske"

Iris Mareike Steen und Christian Polanc: Rumba zu "Another Love" von Tom Odell aus der Telekom-Werbung

Model Barbara Meier (31) wird mit Tanzpartner Sergiu Luca (35) einen langsamen Walzer zum Twilight-Hit "My Love" von Sia (42) präsentieren. Feurig geht es bei YouTuber Roman Lochmann (18) und Katja Kalgunia zu. Diese Woche muss der Social-Media-Liebling die Jury und die Zuschauer mit einem Tango zu "La Cumparsita" von Carlos Gardel († 44) aus dem Film "Manche mögen's heiß" überzeugen. Leidenschaft möchten auch Die Höhle der Löwen-Star Judith Williams (45) und Erich Klann (31) zeigen: Sie tanzen einen Paso Doble zu "Habanera" aus "Carmen" von Georges Bizet († 36). Auch für Erichs Liebste Oana Nechiti (30) und Alles was zählt-Hottie Bela Klentze (29) steht ein Paso Doble auf dem Programm: zum 2011 in einer Dior-Werbung verwendeten Song "Heavy Cross" der Band Gossip.

Schauspielerin Julia Dietze (37) und Massimo Sinató (37) wollen mit ihrem Jive zu "Do You Love Me" von The Contours aus Dirty Dancing an ihre 30-Punkte-Leistung von vergangener Woche anknüpfen. Einen echten Filmklassiker werden auch Comedian Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29) vertanzen: Die zwei performen einen Contemporary zu "The Winner Takes It All" von ABBA aus dem Film "Mamma Mia". Moderator Ingolf Lück (60) und Ekaterina Leonova (31) präsentieren eine Salsa zu "Cuban Pete" von Jim Carrey (56) aus dem Film "Die Maske". Bei GZSZ-Darstellerin Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39) steht eine Rumba von Tom Odell (27) zu "Another Love" – auch Telekom-Spot (2013) – auf der Tanzkarte.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Florian Ebener/Getty Images Charlotte Würdig bei "Let´s Dance"

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti tanzen Rumba in der vierten "Let's Dance"-Show

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Thomas Hermanns und Regina Luca bei der 6. "Let's Dance"-Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de