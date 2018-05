Die Herzen der Fans der beliebten Filmreihe "Eine für 4" dürften jetzt höher schlagen! Mit der Geschichte über Freundschaft verzauberten Alexis Bledel (36), Blake Lively (30), America Ferrera (34) und Amber Tamblyn (34) 2005 zum ersten Mal die Teenagerwelt. Nach dem zweiten Teil des Streifens 2008 war es still um die Jeans teilenden Freundinnen geworden – bis jetzt. In einem Interview kündigte Gilmore Girls-Star Alexis nun überraschende Neuigkeiten an: Der Cast des Leinwanderfolgs will eine dritte Fortsetzung ins Kino bringen!

Dieses Detail verriet die Brünette jetzt in der Tonight Show mit Talkmaster Jimmy Fallon (43). "Wir haben schon einen dritten Teil gepitcht. Ich hoffe sehr, dass das zustande kommt. Es wäre so toll, ich würde es lieben! Das wäre das absolut Beste!", freute sich die 36-Jährige. Bei einer Neuauflage oder Weiterführung der süßen Story, die im Originaltitel "The Sisterhood of the Traveling Pants" heißt, sollen auch ihre einstigen Drehkolleginnen mit von der Partie sein.

Dass die Hauptdarstellerinnen des Werks auch hinter der Kamera echte Besties sind, offenbarte Carmen-Darstellerin America erst kürzlich. "Sie sind meine Anlaufstelle – nur eine Textnachricht entfernt. Ich stelle ihnen Millionen von Fragen", erklärte die 34-Jährige. Werdet ihr euch einen dritten Teil anschauen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Emma McIntyre/ Getty Images Alexis Bledel, US-Schauspielerin

WENN.com Filmszene aus "The Sisterhood of the Traveling Pants"

WENN.com Filmszene aus "Sisterhood of the Traveling Pants 2"

