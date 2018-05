Die Promis tanzen dem Siegerpokal entgegen! Bei Let's Dance kämpfen nach Charlotte Würdigs (39) Show-Aus nun noch acht Kandidaten darum, in die Fußstapfen des Vorjahresgewinners Gil Ofarim (35) zu treten. Dabei mangelt dem TV-Wettstreit auch in diesem Jahr wahrlich nicht an Spannung – unter anderem dank des plötzlichen Verletzungs-Ausfalls von Jimi Blue Ochsenknecht (26), dem am vergangenen Freitag beinahe noch Profitänzerin Oana Nechiti (30) gefolgt wäre. Nun sind alle acht Promis und Profis bereit, die siebte Live-Show zu rocken – welcher Star ist euer Liebling?

Nachdem sich Oana kurz vor ihrem Auftritt verletzt hatte, war Marta Arndt (28) eingesprungen und führte Bela Klentze (29) souverän in die nächste Runde. Heute wird der Schauspieler umso motivierter wieder mit Oana antreten – erobern die beiden so im Turbogang die Herzen der Zuschauer? Für Staunen sorgte in der vergangenen Folge auch Barbara Meier (31): Sie war spontan für den lädierten Jimi nachgerückt und stellte in wenigen Trainingstagen eine tolle Performance mit Sergiu Luca (35) auf die Beine.

Noch besser fegten in der vergangenen Folge nur Julia Dietze (37), Thomas Hermanns (55) und Judith Williams (45) übers Parkett. Besonders die Unternehmerin bewegte die Zuschauer: Mit ihrem gefühlvollen Contemporary zeigte sie erfolgreich eine neue Seite von sich. Dagegen lief es für Iris Mareike Steen (26) nicht so gut: Die Schauspielerin musste ihren Tanz unter erschwerten Bedingungen vorführen und landete mit ihrer Jurybewertung auf dem letzten Platz hinter Roman Lochmann (18).

Florian Ebener/Getty Images Marta Arndt, Bela Klentze und Oana Nechiti bei "Let's Dance" 2018

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca in der 6. "Let's Dance"-Liveshow

Florian Ebener / Getty Images Erich Klann und Judith Williams

