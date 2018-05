So gehen die Abende der Let's Dance-Stars also weiter! Seit Anfang März haben Moderator Thomas Hermanns (55) und Komiker Ingolf Lück (60) einmal die Woche ein Date mit ganz Deutschland: Jeden Freitag wirbeln die prominenten Strahlemänner ihre Tanzpartnerinnen Regina Luca (29) und Ekaterina Leonova (31) über das Parkett und holen sich dafür ihre Jury-Punkte und die alles entscheidenden Zuschaueranrufe ab. Aber was treiben die beiden, nachdem der Vorhang gefallen ist?

Gala hat bei den Teilzeit-Tänzern nachgefragt und erfahren: Nach ihren Auftritten sehnen sich die Herren nach reichlich Flüssigkeit! Für Thomas bedeutet das: runter von der Bühne und auf zur nächsten Bier-Quelle. "Ich muss an die Bar. Da trinke ich ein Kölsch, weil nur nach der Sendung Alkohol erlaubt ist", sagt er. Der Gaumenschmaus soll ihm gegönnt sein, immerhin wolle er mit seinen Performances Männer dazu motivieren, selbst in seinem Alter noch Vollgas zu geben.

Für Rampenlicht-Kollege Ingolf folgt nach dem Sprung aus dem schicken Show-Outfit ein Hops unter die wohlverdiente Dusche. Nachdem der Stress vom Körper gewaschen wurde, beginnt die Nachbereitung: "Dann mache ich eine detaillierte Videoanalyse", gibt der 60-Jährige preis. So unterschiedlich die zwei Routinen auch sind, sie scheinen zu funktionieren.

Instagram / regina_luca_official Regina Luca und Thomas Hermanns

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Ingolf bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Ingolf Lück tanzt Contemporary in der vierten "Let's Dance"-Show

