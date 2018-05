Eine neue Rolle, ein angestrebter Imagewechsel – oder lediglich eine Veränderung für das eigene Wohlbefinden? Stars und Sternchen haben viele Gründe, warum sie hin und wieder mit einem neuen Look überraschen. Auch Schauspielerin Anne-Catrin Märzke (32) sorgte mit einer haarigen Veränderung für Staunen. Im Interview mit Promiflash verriet der ehemalige GZSZ-Star jetzt, warum es an der Zeit war, frischen Wind in die gewohnte Wallemähne zu bringen.

Letzten Mittwoch traf Promiflash die hübsche Blondine auf der Premiere des Musicals "Wahnsinn" in Berlin. Die sonst langhaarige 32-Jährige überraschte mit neuer Frisur: Mit sanften Wellen im fast auf Kinnlänge endenden Haar erinnerte sie stark an ihr Idol, Hollywood-Ikone Diane Kruger (41). Die Oscarpreisträgerin sei allerdings keinesfalls der Grund für Anne-Catrins Veränderung: "Ich hatte einfach mal Lust auf etwas Neues", plauderte die Schauspielerin aus und stellte auch die Vorzüge ihres neuen Cuts heraus. "Der Sommer kommt und da ist so ein Kurzhaarschnitt einfach echt praktisch, muss ich feststellen. Lange Haare sind da um einiges pflegebedürftiger", erklärte sie.

Eigentlich hätte die Anne-Catrin gerne noch eine drastischere Veränderung gewagt. "Ich würde echt gerne mal so richtig kurze Haare haben. Wahrscheinlich würde ich sie mir sogar ganz abrasieren, wie Natalie Portman (36) für ihren Film 'V wie Vendetta'", verriet sie. Jedoch seien Typveränderungen als Darstellerin nicht so ganz ohne – auch die Agenturen müsse man über jeden noch so kleinen optischen Wandel informieren.

Frazer Harrison / Staff / Getty Images Diane Kruger, Schauspielerin

Anzeige

Instagram: Anne-Catrin Märzke TV-Star Anne-Catrin Märzke in Hamburg

Anzeige

Matthias Nareyek/Getty Images for Rebekka Ruetz Anne-Catrin Märzke auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de