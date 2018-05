Das DSDS-Finale steht kurz bevor. Nur noch vier Kandidaten kämpfen darum, zum neuen Superstar gekürt zu werden. Aber was passiert nach dem Castingshow-Ende? Für viele DSDS-Gewinner war der Traum von der großen Musikkarriere nach dem Sieg schnell wieder vorbei. Im Promiflash-Interview verrät Neu-Juror Mousse T. (51), wie seine Schützlinge auch langfristig erfolgreich bleiben: "Ich glaube, darauf kommt es an, dass man sich wirklich festlegt in so ein Genre und das komplett beackert."



