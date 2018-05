Die Welt ist im royalen Hochzeitsfieber! In zwei Wochen werden Prinz Harry (33) und seine Auserwählte Meghan Markle (36) in der St. George's Chapel auf Windsor Castle ihre Liebe mit dem Jawort besiegeln. Nachdem erst vor Kurzem bekannt wurde, dass Prinz William (35) seinem jüngeren Bruder als Trauzeuge zur Seite stehen wird, kommen jetzt immer mehr Details zum feierlichen Spektakel an die Öffentlichkeit. So darf sich das Brautpaar auch über die Unterstützung von Harrys Verwandtschaft mütterlicherseits freuen: Lady Jane Fellowes (61), die Schwester seiner verstorbenen Mama Diana (✝36), wird in der Kirche sogar die Lesung halten.

Auch wenn sie an diesem emotionalen Tag nicht bei ihrem jüngsten Sohn sein kann – der Bräutigam wird seine verstorbene Mutter im Herzen immer bei sich tragen! Glücklicherweise werden der Trauung am 19. Mail aber alle drei Geschwister von Diana beiwohnen, wie der britische Palast nun in einer Pressemitteilung bestätigte. Sowohl der Onkel der Prinzenbrüder, Charles Spencer (53), als auch ihre beiden Tanten Lady Sarah McCorquodale und Lady Jane Fellowes stehen auf der hochkarätigen Gästeliste. Zudem wird Tante Jane im Gottedienst auch die traditionelle Lesung halten!

Eine ganz besondere Ehre – vor allem für den Ex-Suits-Star Meghan! Wie die ehemalige Schauspielerin bereits verraten hat, war sie von klein auf immer ein großer Fan von Prinzessin Diana. Als junges Mädchen habe sie auch die Traumhochzeit von Prinz Charles (69) und ihrer verstorbenen Schwiegermutter in spe ganz aufgeregt im Fernsehen verfolgt. Dass sie einmal in die Fußstapfen der Prinzessin treten würde, hätte sich die Schönheit damals aber wohl nicht träumen lassen.

