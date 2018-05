Der Endspurt zur Hochzeit des Jahres ist so langsam eingeläutet: Am 19. Mai führt Prinz Harry (33) seine Meghan Markle (36) vor den Traualtar der St George’s Chapel auf Schloss Windsor. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Prinz William (35) ihm als Trauzeuge zur Seite steht. Familiäre Unterstützung will sich Harry aber auch "von oben" holen – seine Mutter, Prinzessin Diana (†36), wird an diesem Tag ganz nah bei ihm sein!

Wie ein ehemaliger Butler der königlichen Familie nun in einer neuen Dokumentation erzählte, wird der rothaarige Royal am Tag seiner Hochzeit vor allem seiner verstorbenen Mutter gedenken. "Er wird einmal nach oben schauen und sagen: 'Ich habe es geschafft, Mama', und sie wird unglaublich stolz auf ihn sein", erzählte William French in der ITV-Show Prince Harry's Story.

Am Tag seiner Vermählung möchte der 33-Jährige seine Mum aber noch auf eine andere Art und Weise ehren. Wie die Daily Mail berichtete, durften sich einige Familienmitglieder von Diana über eine Einladung zur Trauung freuen. So sollen unter anderem sein Onkel Earl Spencer und seine zwei Tanten Lady McCorquodale und Lady Fellowes auf der Gästeliste stehen.

Johnny Eggitt/AFP/Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William

Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle in den Sunken Gardens

ALLAN LEWIS/AFP/Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry

