Die Liebesgeschichte von Carl Philip (38) und Sofia von Schweden (33) ist märchenhaft! Ein echter Prinz verliebt sich in ein bürgerliches Model und macht es zur Prinzessin. Voraussetzung dafür: eine wahrhaftige Traumhochzeit mit viel Prunk, einem Kleid mit langer Schleppe und einer hochkarätigen Gästeliste. So hatte sich die bescheidene Sofia den vermeintlich wichtigsten Tag ihres Lebens allerdings nicht ausgemalt! Sie träumte von einer Barfußhochzeit am Strand.

Am 13. Juni 2015 gaben sich der jüngste Spross von König Carl Gustaf (72) und Königin Silvia von Schweden (74) und die brünette Beauty im Rahmen einer traditionellen royalen Trauzeremonie in Stockholm das Jawort. Was bisher wohl niemand geahnt hatte: Die pompösen Feierlichkeiten entsprachen keinesfalls den Vorstellungen der jetzigen Prinzessin. In der Dokumentation Royal Wedding Dresses, die erstmals am 13. Mai ausgestrahlt wird, enthüllt diese, dass sie eigentlich im viel kleineren Stil heiraten wollte – irgendwo am Meer, ohne Schuhe und nur im engsten Familienkreis. Doch wer sich einen waschechten Prinzen angelt, der muss eben manchmal Kompromisse eingehen.

Statt im legeren Flatterkleid schritt sie in einer von der schwedischen Designerin Ida Sjöstedt entworfenen Traumrobe zum Altar – ein emotionaler Moment, der nicht nur Carl Philip, sondern auch Millionen Fernsehzuschauern die Tränen in die Augen trieb. Zeugen des royalen Spektakels waren zudem zahlreiche gekrönte Häupter, wie etwa die niederländische Königin Maxima (46), Kronprinzessin Mette-Marit (44) mit ihrem Gemahl Kronprinz Haakon von Norwegen (44) und Prinzessin Mary (46) mit ihrem Mann Prinz Frederik von Dänemark (49). Einen nicht ganz traditionsgemäßen Wunsch erfüllte sich das Brautpaar dennoch: Nach der Eheschließung erklang in der Kirche die Coldplay-Ballade "Fix You".

Claudio Bresciani/AFP/Getty Images Prinz Carl Philip von Schweden und Prinzessin Sofia an ihrer Hochzeit

Anzeige

Ragnar Singsaas/Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden in ihrer Hochzeitskutsche

Anzeige

Ragnar Singsaas/Getty Images Prinzessin Sofia von Schweden und Prinz Carl Philip von Schweden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de