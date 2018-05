Lange kann es nicht mehr dauern! Die Deperate Housewives-Darstellerin Eva Longoria (43) und ihr Liebster José Antonio Bastón (50) dürfen in Kürze ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen. Während die schöne Baldmama noch mit dem berühmt-berüchtigten Schwanger-Glow glänzt, laufen die Geburtsvorbereitungen bereits auf Hochtouren. Letzten Samstag wollten die werdenden Eltern die Zeit zu zweit allerdings noch gebührend verabschieden: Sie schmissen eine Baby-Shower, die es in sich hatte.

Ihr luxuriöses Zuhause in Los Angeles wurde dafür kurzerhand mit niedlichen Baby-Accessoires in Sonnengelb geschmückt. Neben Tüll und bunten Blumen gab es auch eine üppige Windeltorte für die Schönheit und ihren Gemahl. In ihrem langen, weißen Sommerkleid und mit lässigen Beachwaves legte die 43-Jährige bei schönstem Wetter einen echten Wow-Auftritt hin – ihr kugelrunder Babybauch war dabei natürlich nicht zu übersehen! Unter den Gästen befanden sich neben der Familie und Freunden auch Stars und Sternchen wie Elizabeth Banks (44) und Melanie Griffith (60). Ihren Fans gewährte die brünette Beauty in ihrer Instagram-Story einen kleinen Einblick in die Sause und dankte ihren Gästen für die süßen Mitbringsel.

Welchen Namen der kleine Spross bekommen soll, ist noch nicht bekannt. In einem Interview mit Star-Talkerin Ellen DeGeneres (60) gestand die Schauspielerin mit mexikanischen Wurzeln erst vor Kurzem: Sie konnte sich einfach noch für keinen Namen entscheiden! Bisher nennen die werdenden Eltern ihr Kind deshalb einfach liebevoll "Baby Bastón".

Instagram / evalongoria Eva Longoria bei ihrere Baby-Shower

Instagram / evalongoria Windeltorte bei Eva Longorias Baby-Shower

WENN.com José Antonio Bastón und Eva Longoria am Tag ihrer Baby-Shower

